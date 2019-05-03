الليلة.. سيرين عبدالنور ضيفة عادل كرم في "بيت الكل"

تحل الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، الليلة، ضيفة على برنامج "بيت الكل" مع المذيع عادل كرم، على شاشة MTV اللبنانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

ومن المقرر أن تتحدث سيرين خلال الحلقة عن محطات مهمة من مشوارها الفني، وجوانب لا يعرفها جمهورها عن حياتها الشخصية، بالإضافة لمشاريعها الفنية المقبلة.

يذكر أن سيرين عبد النور

تخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة - الحصاد"، ويشاركها البطولة كل من: تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبده شاهين، أويس مخللاتي، دانا حلبي، تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.