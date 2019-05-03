شاهد.. كريم محمود عبدالعزيز يروج لأولى حلقات "شقة فيصل"

روج الفنان كريم محمود عبدالعزيز لأولى حلقات مسلسله الرمضاني "شقة فيصل"، والتي من المقرر أن تُعرض غدًا الموافق السبت علي شاشة MBC، في تمام الساعة 12 صباحًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر كريم بوستر للمسلسل، عبر حسابه وعلق قائلًا: "توكلنا على الله.. الحلقة الأولى من مسلسل شقة فيصل بكرة الساعة 12 منتصف الليل على MBC MASR.. ميزو القناص.. رمضان2019"، وأبدي متابعوه الكثير من الحماس في إنتظار مشاهدة
يذكر أن مسلسل "شقة فيصل"، من بطولة، كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وائل نور، مي القاضي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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