الليلة.. شارموفرز تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في نادي نقابة المهندسين

تحيي فرقة شارموفرز، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح نادى نقابة المهندسين فى الزمالك، وذلك فى تمام السابعة مساء اليوم، الجمعة.
ومن المقرر أن تقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره،
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