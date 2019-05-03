الليلة.. شارموفرز تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في نادي نقابة المهندسين

تحيي فرقة شارموفرز، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح نادى نقابة المهندسين فى الزمالك، وذلك فى تمام السابعة مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره،

منها أغنيات ألبومها الجديد "انفصام"، والذى ضم 9 أغان، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، و"زامبا" و"مفتقد الحبيبة" وغيرها.