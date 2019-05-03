اول تعليق من شمس على انباء زواجها مجددا!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على “إنستغرام”،صورة لها بإطلالة عفوية وهي تجلس في أحد الأماكن العامة متصفّحة جوالها.

وعلّقت على خبر زواجها الذي انتشر مؤخراً، وكتبت ساخرة: “شكلي وأنا أقلب في السوشل ميديا وأقرأ عن خبر زواجي”. وهو ما اعتبره البعض نفياً صريحاً لذلك.