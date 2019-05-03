كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على “إنستغرام”،صورة لها بإطلالة عفوية وهي تجلس في أحد الأماكن العامة متصفّحة جوالها.
وعلّقت على خبر زواجها الذي انتشر مؤخراً، وكتبت ساخرة: “شكلي وأنا أقلب في السوشل ميديا وأقرأ عن خبر زواجي”. وهو ما اعتبره البعض نفياً صريحاً لذلك.
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كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من شمس على انباء زواجها مجددا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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