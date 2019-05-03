شاهد.. اسيل عمران تتألق بإطلالة بسيطة في حفل Bulgari!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 12:54 مساءً - مرت 10 سنوات منذ أن تعهدت الشركة الإيطالية بولغاري Bulgari بتوفير مستقبل أفضل لأضعف الأطفال في العالم من خلال بدء مسار مشترك مع مؤسسة Save the Children، واليوم تحتفل بهذه المناسبة.

احتفلت بولغاري بهذه المناسبة من خلال إطلاق قلادة جديدة، وكان للاحتفالية نصيب كبير من إطلالات النجمات العربيات اللاتي تألقن بأبهى حلل.

وقد شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران في الاحتفال وظهرت على السجادة الحمراء إلى جانب مغني الأوبرا السوري ذي الأصل الأرمني جوزيف ترتريان، بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود، بدا تصميمه قديمًا بعض الشيء.