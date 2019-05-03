بالفيديو- ميسا دسوقي تطلق اغنيتها المنتظرة “طعم الغرام”

اطلقت النجمة الصاعدة ميسا دسوقي اغنيتها المنتظرة “طعم الغرام”، التي قامت بتصويرها في الولايات المتحدة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وهذا الكليب هو عمل ميسا الثاني الذي تطلقه من البومها الذي يتكون من ثماني أغنيات. و”طعم الغرام” هو عنوان الألبوم الجديد. ومنذ إطلاق الكليب الجديد قبل أيام، نال الاعجاب الكبير من جمهورها العربي والاميركي والاسباني، وحقق نجاحًا كبيرًا. وزادت مشاهداته عن مليوني مشاهدة خلال عدة أيام.

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وتروي النجمة الصاعدة ميسا دسوقي قصة أغنية “طعم الغرام” فتقول: هي فتاة جميلة تلفت الأنظار وتمشي مع كلبها الأبيض الجميل، في أشهر وأجمل الأماكن بمدينة ميامي الامريكية، وعند منزل المصمم المشهور Versace تلفت أنظار من يراها، ويبدأوا بالتباري للفوز بالأعجاب. وتلتقي بالشاب المغني الإسباني المشهور somo الذي يغني الراب الإسباني، وتقوم مجموعة من الشباب لمشاركتهما الرقص مع الأغنية. وتمضي الشابة الجميلة ميسا دسوقي، في طريقها لتلتقي مع حبيبها في مكان جميل. فيمضيان اوقاتاً رومانسية جميلة. وقام بتصميم ملابس النجمة الصاعدة مصممها الشهيرGustavo casanovas ، ووضع لمساته الجميلة الميك اب ارتيست المشهور بكاليفورنياEllie raad ، وشارك في هذا العمل مجموعة من الموديل الاميركيين ومنهمYatniel olivera ، وكان دوره حبيب نجمة هذا العمل.

وقد صُور الكليب بأعلى تقنية سينمائية في الولايات المتحدة الأميركية. وأغنية “طعم الغرام” قام بتلحينها الفنان سليم سلامة ولحن الايقاع reggaeton الثنائي refro و renzoبمدينة ميامي. وهذه الأغنية عبارة عن مكس بين اللحن العربي و reggaetonالاسباني.