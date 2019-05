شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 5 أفلام عالمية إيرادا قبل الوصول إلى النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النصف الأول من عام 2019، طرح الكثير من الأفلام العالمية التي تركت صدى كبيرا على المستوى العالمى، ووصل العديد منهم إلى تحقيق المليار في أقل من أسبوع، واليوم نرصد لكم 5 أفلام حققت المليار قبل الوصول إلى النصف الأول من العام.

أولا فيلم Avengers: Endgame الذى حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 400 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم، حيث تم طرحه بداية من يوم 24 أبريل الماضى.

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة تمثلت فى ظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، تضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

واستطاع الجزء الماضي من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار حول العالم.



avengers

الفيلم الثانى Captain Marvel، حقق مليار و 200 مليون دولار إيرادات فى دور العرض، منذ طرحه 8 مارس الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم.

Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس.

وتدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.



captain marvel

الفيلم الثالث How to Train Your Dragon: The Hidden World وحقق إيرادات وصلت إلى 517 مليون دولار أمريكى.

الفيلم من إنتاج شركة Dreamworks، وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم الذى يأتى باسم "The Hidden World" عن الوقت الذى يحقق فيه Hiccup حلمه فى إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدى إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر فى الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، وكيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاى باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التى تحمل اسم How to Train Your Dragon.



How to Train Your Dragon

الفيلم الرابع !Shazam حقق إيرادات وصلت إلى 347 مليون دولار أمريكى، الفيلم من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.

والفيلم من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.



shazam

الفيلم الخامس US الذي طرح في 22 مارس الجارى، يحقق إيرادات عالية، حيث حقق 20 مليون دولارفى أسبوع، ليصل المجموع الكلى إلى 250 مليون دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي قدرت ميزانية الفيلم بـ 20 مليون دولار أمريكي فقط.

الفيلم من إنتاج "Universal Pictures"، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.