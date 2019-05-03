شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيتر مايهيو ممثل شخصية "تشوباكا" فى سلسلة حرب النجوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، عن عمر ناهز الـ74 عاما، وهو الذى أدى شخصية "تشوباكا" فى سلسلة أفلام حرب النجوم، وبدأ مسيرته الفنية منذ عام 1977.

والممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، هو من مواليد 19 مايو 1944 فى لندن، إنجلترا، وعلى الرغم من أسرته لم تذكر اسم المرض الذى أدى إلى الوفاة، إلا أن موقع TMZ ذكر أن وفاته كانت بسبب خلل فى القلب، وفى عام 2018، كان قد أجرى عملية جراحية فى العمود الفقري.



Mayhew on set as Chewbacca in 2005

ومن المقرر إقامة مراسم تذكارية للعائلة والأصدقاء فى 29 يونيو، وسيتم إقامة نصب تذكارى للجماهير فى ديسمبر فى Empire Con LA.

يشار إلى أن "تشوباكا" أحد الشخصيات الأساسية فى سلسلة أفلام "حرب النجوم"، ولعب الممثل المولود فى لندن دور الكلب الشهير فى أفلام حرب النجوم عام 1977، و"إمباير سترايكز باك" عام 1980، و"عودة ذا جيدي" عام 1983، و"ريفنج أوف ذا سيث" عام 2005، و"ذى فورس أوكنز" عام 2015.



Peter Mayhew

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ومن الجدير بالذكر أن الممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، كان يعمل فى إحدى المستشفيات فى العاصمة البريطانية، وحينذاك كان المخرج جورج لوكاس يبحث عن شخص أطول من شخصية دارث فادار (198 سنتيمترا)، وكان يبلغ طول مايهيو 220 سنتيمترا، لتعد هذه النقلة بمثابة الحلقة المفصلية فى حياته، إذ نتج عن مشاركته فى السلسلة الخيالية شهرته العالمية.



بيتر مايهيو

وقالت عائلة الممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، فى بيان صحفى لها: لقد وضع قلبه وعقله فى شخصية تشوباكا، وعلى مدار عقود، سافر إلى العددى من المؤتمرات وطور خلالها علاقاته العميقة مع المعجبين وأعضاء فريق التمثيل الآخرين".

وفى هذا السياق، قال الممثل مارك هاميل، فى تدوينة له، عبر موقع التغريدات "تويتر" عن بيتر مايهيو: "لقد كان ألطف من العمالقة - رجل كبير بقلب أكبر وكان دائم الابتسام لى كان صديقا مخلصا أحببته بشدة.. أنا ممتن للذكريات التى شاركناها".