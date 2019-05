وفاة بيتر مايهيو ممثل شخصية "تشوباكا" فى سلسلة حرب النجوم.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، عن عمر ناهز الـ74 عاما، وهو الذى أدى شخصية "تشوباكا" فى سلسلة أفلام حرب النجوم، وبدأ مسيرته الفنية منذ عام 1977.

والممثل الإنجليزى بيتر مايهيو، هو من مواليد 19 مايو 1944 فى لندن، إنجلترا، وعلى الرغم من أسرته لم تذكر اسم المرض الذى أدى إلى الوفاة، إلا أن موقع TMZ ذكر أن وفاته كانت بسبب خلل فى القلب، وفى عام 2018، كان قد أجرى عملية جراحية فى العمود الفقري.

Mayhew on set as Chewbacca in 2005