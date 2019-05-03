شاهد.. اماراتية تثير الجدل بحديثها عن يوم القيامة والتطور!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 11:51 صباحاً - أثار مقطع فيديو لدكتورة إماراتية تُدعى رسل النعيمي، حول أحداث يوم القيامة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرضت رسل النعيمي على إثر هذا الفيديو للعديد من الانتقادات، حيث اعتبر البعض كلامها “تشكيكًا بمعتقدات المسلمين، الأمر الذي دفعها للرد على ذلك نافية أن تكون قد تحدثت عن دين محدد”.

ونشرت “النعيمي” مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام قائلة: “هل تجرأت يومًا أن تتخيل بأن يوم القيامة سيكون مليئًا بالتطور والتكنولوجيا التي لم يسمع عنها الإنسان أبدًا في حياته؟!”.

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وأضافت: “أم ما زلت في تلك الصورة الذهنية التي رُسمت لنا بأنه يوم مليء بالتزاحم والتدافع وعدم الاحترام والرعب والظلام؟”.

وتابعت: “علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى في هذه المعتقدات التي زُرعت في عقولنا وهي معتقدات خطيرة جدًا لأنها لا تتوافق مع الإنسانية ولا مع يوم اللقاء مع الله…”.

بعد ذلك قامت رسل النعيمي بالرد على ما قيل حول الفيديو في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، حيث أكدت أنها لم تتحدث حول دين محدد كما أنها لم تنفِ أهوال هذا اليوم العظيم، معتبرة ان مجتمعاتنا متأخرة ألاف السنين عن هذا الخيال، على حد وصفها.