“ام تي في” تعلن عن شبكة برامجها لشهر رمضان

عن المكتب الإعلامي – إم تي في: على مشارف شهر رمضان المبارك، اختارت MTV أن تدخل السباق الرمضاني بأهم الاعمال الدرامية التي تتماشى وأذواقَ المشاهدين على تنوعها… قصص حب وانتقام وكوميديا وأكشن تجتمع كلها على شاشتنا وتجتمع معها النجوم ليصبح “القمر عنا”. الإنتاج المحلي الذي يطعّم دائما برامج MTV ستكون له حصة كبيرة في شهر رمضان المبارك مع 3 برامج تنضم الى قائمة الدراما حتى يكتمل القمر مع 60 نجماً سيحلون ضيوفاً على برامجنا والأكيد أن MTV لن تبخل على المشاهدين بجوائز قيّمة تقدمها يومياً لمتتبعيها. تثبّت الـMTV هذا العام أيضاً وجودَ ودورها في عالم الانتاج الدرامي في شراكة متجددة مع الكاتبة والممثلة كارين رزق الله التي ستقدم هذه السنة كوميديا درامية. والشراكة مستمرة مع إحدى اهم شركات الانتاج الدرامي “الصبّاح إخوان” في عملين جديدين تعرضهما الـMTV.

” إنتي مين؟”، “خمسة ونص” و”الهيبة – الحصاد” ثلاثي سينير سهراتكم الرمضانية و60 ضيفاً سيطلون عبر شاشتنا في “انت قدها” بتركيبة جديدة، “نجوى ورجوى” و”عيش وكول غيرا”3 مسلسلات و3 برامج على مائدة الـMTV ستضمن التسلية والربح في شهر رمضان المبارك على مدى 7 ساعات متواصلة.

إنتي مين؟

تعود كارين رزق الله الى الساحة التي أثبتت نفسها فيها كاتبةً وممثلةً، بعمل كوميدي درامي سيذكرنا بدورها في مسلسل “قلبي دقّ” وهي تلعب فيه دور “جهاد” المنحوسة … حتى بالانتحار منحوسة! لم تعلّم الحياةُ “جهاد” (كارين رزق الله) الّا أنّ حظّها عاطلٌ وقدرها منحوس. لـ”جهاد” عالم خاص بها، فهي تؤمن بعلوم الطاقات والـ”فنغ شوي” وتعيش مع والدها “أسعد” (نيكولا دانيال) الذي اعتاد الشرب حتى الثمالة. في منزلها، كما في أفكارها، زحمة ألوان وأغراض اعادت تصنيعها.

محاولة انتحار جديدة، تنقل جهاد الى المستشفى بمساعدة جارتها “غادة” (أنجو ريحان) الا أن دفع تكاليف العلاج هو ترف لا تملكه “جهاد” فتهرب لتتفاجأ بطبيب جراح يلاحقها. الدكتور “نسيم” (عمّار شلق) طبيب ماهر يعيش مع إبنة من زواج سابق ويكدّس العلاقات العابرة هو الذي عاش طفولة صعبة مع والده والمربية، بعد وفاة أمه.

طبيب ناجح و”مخلوقةٌ آتية من كوكب آخر”، كما يراها، ينطلقان في مغامرة للبحث عن الحقيقة… أي حقيقة؟

كارين رزق الله و عمّار شلق في “إنتي مين؟”

بطولة: جوليا قصار، نيكولا دانيال، أنجو ريحان ،عيدا صبرا، شربل زيادة والممثل القدير أسعد رشدان.

قصة وتأليف كارين رزق الله

إخراج إيلي ف. حبيب

إنتاج MTV و كارين رزق الله

خمسة و نص

يعيد الزعيم “غانم غانم” (رفيق علي أحمد) ابنه “غمار” (قصي خولي) المغيب عن بيت العائلة من سوريا الى لبنان ليكون الوريث الشرعي بعيد عملية اغتيال تودي بحياة نجله فيعود برفقة صديقه ومرافقه (معتصم النهار) . تتدهور صحة “غانم” مما يستدعي متابعة مكثفة من طبيبته “بيان” (نادين نسيب نجيم) التي يحاول “غمار” (قصي خولي) التقرب منها عملاً بنصيحة أقربائه علّها تساعده على التقرب من الحزب والمجتمع اللبناني.

هكذا يبدأ صراع المبادئ والسلطة والحب في خمسة ونص… «يا بتفكّر يا بتحسّ»

بطولة :نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار

بالاشتراك مع رفيق على أحمد، رولا حمادة، ، سينتيا صمؤيل.

كتابة إيمان السعيد

إخراج فيليب أسمر

إنتاج Cedars Art Production

الهيبة الحصاد

تعيش بلدة “الهيبة” حالة من القلق بعد اصابة “شاهين” (عبدو شاهين) وتوتر العلاقات بين أولاد العم وبين أهالي الهيبة عموماً. ضمن استمرارية سير الأحداث هذه في الجزء الاول تنطلق أحداث الجزء الثالث من الهيبة الحصاد تظهر فيها شخصية “نور رحمة” (سيرين عبد النور) التي تنشأ بينها وبين “جبل” (تيم حسن) علاقة اشكالية تغوص بمفارقات درامية عديدة بين رومانسية وأكشن لتلتقي بالصراع العشائري وتصبح جزءاً منه. ما هو موقف “جبل” في خضمّ هذا كله وما هي التطوّرات التي ستنقل شخصيات العمل وتضعهم ضمن حلبة هذا الصراع ؟

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بطولة: تيم حسن، سيرين عبد النور

منى واصف، أويس مخلالاتي، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، جوزيف بو نصار، خالد السيّد، ختام اللحام، عباس جعفر.

إخراج سامر البرقاوي

تأليف سيناريو وحوار باسم السلكا

إنتاج Cedars Art Production

انت قدا

يعود “انت قدا” بحلة جديدة هذا العام اذ يجمع المسابقات والحوارات الفنية في فقرات سريعة ويحاور محمد قيس ٣٠ ضيفاً على مدى ٣٠ حلقة في شهر رمضان المبارك ضيوفاً من كافة المجالات يتحدون نفسهم ويشاركون مشاهدي الـMTV اخبارَهم وجديدهم. المسابقات والجوائز حاضرة بقوة على الـMTV وككل عام سيشارك المشاهدون في مسابقات خارجة عن المألوف على الهاتف من خلال تطبيق أو Mobile App أو على الطرقات حيث ستجول شاحنة “انت قدها” على كافة المناطق اللبنانية واذا رغبوا المشاركة من داخل الستديو فالأبواب ستفتح أمامهم . أكنتم في المنزل، في الستديو أوعلى الطرقات، MTV ستمنحكم فرصة الفوز خلال شهر رمضان المبارك في برنامج “انت قدا” يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

إعداد وتقديم محمد قيس

إنتاج Studiovision – MTV

عيش وكول غيرا

يعود كميل أسمر ليقلق راحة الناس في الطرقات والاماكن العامة وفي أي مكان من خلال مقالب تلفزيونية كوميدية بعيدة عن الأذى او النسخ أو الابتذال. مواقف ستشكل كابوساً للبعض وترفيهأً وتسلية للبعض الآخر في موسم جديد من “عيش وكول غيرا”.

للضحكة إذاً مكان على شاشة الـMTV يومياً ً في شهر رمضان المبارك.

إعداد وتقديم كميل أسمر

إنتاج Studiovision – MTV

رَجوى و نَجوى عَالهوا

باختصار، ضيوف “رَجوى و نَجوى عَالهوا” هم وجوه سياسية واعلامية وفنية بارزة

يقعون في حيرة دائمة عمّا إذا كان البرنامج ومحاورتاه الطارئتان على المهنة حالةً طَبيعيّة. الاكيد هو أنه سيظهر الجانب الطَّيّب و المَرِح للضّيوف. تختتم كل حلقة بسؤال من أغرب ما يكون ، يخول المشاهدين ربح جائزة قيمة يومياً.

تقديم نجوى ورجوى …

إنتاج Studiovision – MTV