- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: ردّت المغنية البريطانية أديل على أزمة طلاقها وأكدت من خلال رسالة غير مباشرة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنها بحالة نفسية جيدة، ولم يؤثر ما حدثها معها عليها سلبًا.
ونشرت “أديل” صورة لها تظهر فيها وهي تبكي خلال إحدى حفلاتها وصورة أخرى لها وهي تضحك خلال ظهورها في برنامج Carpool karaoke، وعلقت قائلة: “عندما تجد نفسك في هذه الحالة النفسية ثم تتذكر من أنت”.
وسرعان ما عادت أديل وحذفت تغريدتها مثيرةً تساؤلات عدد كبير من محبّيها حول سبب قيامها بذلك.
وكشفت مصادر صحفية أجنبية عن أن أديل انفصلت عن زوجها سيمون كونكي سرًا قبل 3 سنوات دون علم أحد، وزعم البعض أن سبب ذلك هو خيانتها له مع رجل آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ أديل بعد طلاقها.. وهكذا تراجعت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.