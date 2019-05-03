وفاة الممثل بيتر مايهو أحد نجوم "ستار وورز" عن 74 عاما

تُوفي الممثل بيتر مايهو الذي اشتهر بأدائه لدور المخلوق الفضائي الضخم "تشوباكا" في سلسلة أفلام "ستار وورز"، الثلاثاء، عن 74 عاماً.

وُلد مايهو بلندن في مايو/أيار 1944، وحصل على أول دور سينمائي له عام 1976 في فيلم "سنباد أند ذي آي أوف ذي تايجر".

وفي السنة التالية، اختاره جورج لوكاس ليؤدي دور "تشوباكا" في الجزء الأول من "ستار وورز" واستمر في تأدية هذا الدور حتى عام 2015 قبل أن يحل ممثل آخر مكانه لأسباب صحية.

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وبقي مايهو مستشاراً لخلفه في هذا الدور، وهو لاعب كرة السلة الفنلندي يوناس سووتامو.

وقال مارك هامل الذي يؤدي دور لوك سكايووكر في السلسلة: "كان ألطف العملاقة.. رجل كبير مع قلب أكبر.. كان يدفعني دائماً إلى الابتسام.. كان صديقاً وفياً أحبه كل الحب".

وبعد اعتزاله التمثيل، استمر بيتر مايهو الذي كان يعاني صعوبات في التنقل، في تكريس وقته لعشاق السلسلة وشارك في الكثير من التجمعات في العالم.