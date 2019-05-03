هيفا وهبي ترد على نانسي عجرم

بعد ان اطلت النجمة نانسي عجرم مع الاعلامي هشام حداد في الحلقة الختامية من “لهون وبس” حيث طلب منها الأخير ان تغني أغنية للنجمة هيفا وهبي.

اختارت نانسي أن تقدّم أغنية “قالولي عنو كلام” ولكن اللافت أنها غنتها على طريقة هيفا ودلالها ودلعها فأتت منها بشكل رائع وقالت نانسي “بس ما تزعل منا هيفا نحن منحبك”.

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بدورها علقت هيفا على فيديو غناء نانسي لها والذي يتم تداوله على مواقع التواصل وقالت “أحببت انها لا زالت تتذكر اغنيتي الاولى” وختمت قائلة “وأنا ايضاً احبك”.

جميلة مبادرة هيفا وهبي تجاه نانسي عجرم التي حرصت خلال الحلقة على مراعاة شعور هيفا كي لا تنزعج أثناء تقليد اداءها في الأغنية وهذا لطف من قبلها، وقد أحبت هيفا هذه الخطوة من زميلتها.

وتعود بنا هذه الواقعة الى استضافة برنامج “منا وجر” للنجمة العالمية هبة طوجي حيث قلّدت عدداً من مشاهير العالم ولبنان ومن بينهم الفنانة نادين الراسي التي تحاملت على طوجي واعتبرت ما قامت به “اكل هوا” ما استهجنه الاعلام الذي لم يبرر حتى الساعة لنادين هذا التصرف المشين.

ولعل ما حصل بالأمس بين نجمتي الملايين أي نانسي عجرم وهيفا وهبي ليس الا دليلاً على ان الثقة بالنفس لا تسمح لأصحاب الأمر ان يقللوا من شأن مقلديهم بل على العكس يعتبرون ذلك لفتة لطيفة منهم.