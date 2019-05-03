خاص- نجمة الملايين نانسي عجرم هدية الحلقة الأخيرة من “لهون وبس”

اختتم برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد حلقاته لهذا الموسم بحلقة خاصّة مع نجمة الملايين نانسي عجرم.

وقبل الدخول في مجريات الحلقة، لا بد من الاشارة الى ان اطلالة نانسي كانت مليئة بالانوثة والعفوية والرومنسية حيث تعتبر هذه الحلقة من أكثر الحلقات نجاحاً وقرباً من الجمهور.

نانسي اختارت ان تصوّر الحلقة في الاستديو وهذا دليل ثقة كبيرة بنجوميتها وجماهريتها ودليل اكبر عن تواضعها وتقديرها للبرنامج ومقدمه.

وبالحديث عن اطلالتها فكانت بسيطة وأنيقة في آن فإرتدت “جينز” مع “توب” سوداء، وسرقت الانظار بجمالها ونعومتها.

وبالعودة الى الحلقة، فقد اشار “حداد” في البداية الى أنه انتظر اطلالة نانسي عبر “لهون وبس” منذ اربعة مواسم واليوم هي مسك ختام البرنامج.

ورداً على سؤال حول سر النجومية المخيفة التي تتمتع بها والنابعة من بساطتها، أكدت نانسي ان ليس هناك من سر.حينها قاطعها هشام كاشفاً ان نانسي اختارت ان تصور الحلقة في الاستديو على عكس باقي الحلقات الخاصة التي تم تجهيزها باستديو خاص، فشددت نانسي ان هذا الاستديو البسيط هو “السبيسيال” بنظرها ويكفي ان يكون الفنان الكبير زياد الرحباني قد جلس على الكرسي نفسه.

وعن سر نجاح أغنية “بدنا نولع الجو”، أكدت نانسي أن الاغنية بسيطة وقريبة على القلب وكلامها جميل وحقيقي.

نانسي لفتت الى انها تحب ان تغني الأغنيات الطربية والايقاعية في آن.

ورداً على سؤال هل خاب املها ببعض أغنياتها، اشارت أن هناك أغنيات ظُلمت ربما بسبب كثرتها في الألبوم وعلى الرغم من جمالها إلا أنها لم تأخذ حقها كفاية.

وكشفت نانسي ان ألبومها الجديد والعاشر في مسيرتها الفنية سيضم عشر أغنيات لأنه الرقم المفضل عندها.

وحول قربها من معاناة الناس خاصة ان البلد يمر بصعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة وحول تعاطيها بالسياسة والالمام بها، قالت نانسي “السياسة كذب وانا ما بحب الكذب” وتابعت انها بعيدة عن السياسة ولكنها ليست بعيدة عن هموم الناس واوجاعهم ووضع البلد.

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ولفتت انها تعاني مثلها مثل كل الناس فهناك مشاكل بيئية، الزحمة، الامراض التي تتفشى وغيرها من الامور.

ورداً على سؤال ما الذي قد يدفع نانسي وعائلتها الى الهجرة من لبنان، أكدت نانسي انها لا تفكر بتاتاً بالهجرة من لبنان ولا شيء قد يدفعها الى ترك بلدها لأن الشعب اللبناني لديه دائماً الأمل بغدٍ أفضل. كما أكدت الى ان انتمائها الى وطنها فقط وشددت انها تحترم كل فنان او شخص لديه آراء سياسية.

وحول استعادة وزنها الطبيعي بسرعة بعد ثلاثة اشهر على وضع طفلتها “ليا”، لفتت الى انها كما تتحمل مسؤولية الامومة كذلك تتحمل مسؤولية جمهورها.

خلال الحلقة، عرض هشام تقريراً حول بعض النجوم الذين غنوا أغنيات لنانسي وهم مروان خوري، نوال الزغبي، زياد برجي، جوزيف عطية، ناصيف زيتون، نداء شرارة.

بدورها عبّرت نانسي عن محبتها للجميع. ولفتت أنها تحب اغانيهم وليس لديها اي مانع بتاتاً في أن تغني أي أغنية لهم.

وعن وردة الجزائرية والشحرورة صباح، أكدت نانسي الى ان وردة انسانة شفافية وراقية مليئة بالمحبة، اما صباح فهي متأثرة جداً بها خاصة انها كانت تحب الجميع وكانت تتمتع بقلب طيب جداً وتحترم الكبير والصغير

لم تبخل نانسي على الجمهور بغنائها مقتطفات من أجمل أغنياتها، اضافة الى اغنيات لنجمات أمثال نجوى كرم “خليك عالأرض”، نوال الزغبي “عايزة الرد” اليسا “يا مرايتي” ولطيفة “بحب بغرامك” وفي النهاية غنت لهيفا وهبي أغنية “قالولي عنو كلام” على طريقة هيفا ودلالها. وقالت “ما تزعل منا هيفا نحن منحبك”.

نجح هشام حداد في التربع على عرش المرتبة الاولى بنسبة المشاهدة طوال الموسم الرابع من “لهون وبس”، كذلك نجح في ان يُهدي جمهور البرنامج هدية ثمينة كالنجمة المتألقة نانسي عجرم التي أضفت جواً من “الشقاوة” بطريقة تفاعلها مع ذكاء هشام حداد في طرح الأسئلة.

نذكر ان ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة” قدّم تقريراً خلال الحلقة حيث استطلع آراء الجمهور في الشارع حول رأيهم بنانسي عجرم حيث أتت كل الايجابات مشيدة بهذه النجمة المتميزة بالاضافة الى عفويته في التقرير كالعادة.

بدورها عبّرت نانسي عن حبها لـ “ايلي جلادة” وقالت مبتسمة “من وين بجيبن؟”.

لا بد من الإشارة الى ان الآلاف من التعليقات انهالت على مواقع التواصل خلال عرض الحلقة بشكل مثير للاعجاب، فالكل اجمع على جمال وبساطة وعفوية وهضامة وخفة ظل وتواضع نانسي عجرم وهذا هو بالنهاية رصيد اي نجم كبير، محبة الناس الكبيرة واجماع المؤيدين والنقاد على حد سواء انه الرقم الصعب بعد كل اطلالة اعلامية له وهذا ما نجحت الملكة نانسي عجرم بتحقيقه بالامس.