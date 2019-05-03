المنتج صادق الصبّاح: الفن لا حدود جغرافية له

May 03, 2019
بعد الحرب الكلامية التي دارت على مواقع التواصل عقب اطلالة النجمة نادين ن. نجيم في برنامج “منّا وجر” حيث ردّت على سؤال في ما يتعلق إذا ما كان الممثلون السوريون قد ألغوا دور الممثلين اللبنانيين، وجّهت نادين تحية لجميع الممثلين، وتمسكت بهويتها اللبنانية ودعمها للممثلين اللبنانيين.
وبعدما شكل جوابها انقساماً حيث تم اتهامها بالاساءة الى النجوم السوريين وفي المقابل هناك من دافع عن نادين مشيداً برأيها ومدافعاً في الوقت نفسه عن الممثلين اللبنانيين.
هذا الانقسام جعل المنتج صادق الصبّاح يتدخل ليؤكد ان الفن لا حدود جغرافية له.
واتخذ “الصبّاح” من حسابه على تويتر منبراً ليغرّد قائلاً: “الفن أبن الوعي لا حدود جغرافية له، هويته إنسانية ولغته عالمية عابرة لكل الحدود، والحديث من زاوية ضيقة تكسر هدفه السامي ورسالته المؤثرة“.
وتابع: “فلنوقف الجدال العقيم في موضوع الجنسيات في الوقت الذي تحقق فيه الدراما العربيةإنجازات مشرفة لأن صناعها ونجومها وحدوا القوى لتطوير هذا القطاع“.
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