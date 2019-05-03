عدوى غامضة تتسبّب فى وفاة النّجمة التّركيّة ديلبار آي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث زوج الفنانة التركيّة، ديلبار أي، التى وافتها المنية مؤخرًا، عن سبب وفاة النّجمة الحقيقىّ، من خلال مكالمة هاتفيّة ببرنامج "2 sayfa".

وبحسب جريدة "حريات التركيّة"، مرضتْ النّجمة فجأة، أثناء زيارة إحدى أقاربها لها، وتمّ نقلها إلى مستشفى أنقرة، وتُوفيتْ على الفور فى المستشفى، وقيل إنّ سبب الوفاة، أزمة قلبيّة.

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وأوضح زوج النّجمة، إبراهيم كراكاش، للمرّة الأولى سبب الوفاة الحقيقيّ لزوجته: "على عكس الأخبار التى نُشرتْ فى الصّحافة، السّبب الحقيقىّ لوفاة زوجتى، إصابتها بعدوى التهابيّة، أثناء قصّها لأظافر رجليها، وليس حدوث أزمة قلبيّة".

يُذكر، أنّ النّجمة ولدتْ فى العام 1956، فى مدينة كهرمان مرعش فى تركيا، وفازتْ فى مسابقة للمغنيين، وحصلتْ على المركز الأوّل، وأصدرتْ العديد من الألبومات الغنائيّة أهمّها: أصوات الجبال، العروس، البنات، خذنى إليك، باراك، والأنين.