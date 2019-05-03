"مسافة أمان" بين إياد الريماوي ولينا شماميان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط منافسة شديدة بين الملحّنين، والموزّعين، والشّعراء، والفنانين، بطرح شارات مسلسلات رمضان، طرح المُغنّي، والمؤلّف الموسيقيّ السّوريّ، إياد الريماوي، والفنانة السّوريّة لينا شماميان، تتر مسلسل "مسافة أمان" على طريقة "الدويتو"، في أوّل تعاون بينهما.

استطاع الريماوي، صُنع هويّة موسيقيّة تميّزه، ونجح في لفت انتباه محبّي المسلسلات، وملامسة قلوب المستمعين، ولديه العديد من الأعمال في مجال الموسيقى التّصويريّة، التي أصبحتْ في ذاكرة المشاهد، ومنها: "قلم حمرة"، و"الغفران"، و"الندم"، و"ضبو الشناتي”، و”تشيللو”، و"مطلوب رجال".. وغيرها من المسلسلات الناجحة التي وضع بصمته فيها.

يُشار، إلى أنّ مسلسل "مسافة أمان"، يطرح أحداثًا عايشتها نماذج من شخصيّات اتّخذتْ مسافة من الخوف بين بعضها؛ الخوف من العلاقات الإنسانيّة، ومن الحبّ بكلّ أنواعه. دروبٌ سلكتها شخصيّات المسلسل باعتبارها "مسافة أمان" لها. وفي المسلسل تظهر أعباء الفوضى، التي تعيشها المجتمعات العربيّة عمومًا في فترات ما بعد الحرب.

المسلسل من تأليف "إيمان السعيد"، وإخراج "الليث حجو"، ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما السّوريّة، على غرار "سلافة معمار"، و "عبدالمنعم عمايري"، و "قيس الشيخ نجيب"، وآخرين.