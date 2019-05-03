""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 1/4

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تفصل المشاهدين أيام قليلة عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني الذي سيشهد عرضاً لنحو 30 عمل درامي مصري جديد بالإضافة إلى عدة أعمال اذاعية. ""الخليج 365"" تُسلِّط الضوء على أهم هذه الأعمال التي تحددت شاشات عرضها، تباعاً، وعبر أربعة حلقات.

1- الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"

يواصل الفنان أمير كرارة دوره(سليم الأنصاري) في الجزء الثالث من مسلسل كلبش بعد نجاحه في الجزئين السابقين. ويشارك معه مجموعة كبيرة من الفنانين الذين لم يأخذوا أدواراً سابقة فيه. ومنهم يسرا اللوزي، أحمد عبد العزيز وهشام سليم. فيما تتابع الفنانة هالة فاخر دورها في العمل الذي سيُعرَض عبر شاشات"اون والظفرة الاماراتية وmbc4". علماً أنه من كتابة باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

والجدير ذكره أن "الانصاري" سيدخل بمواجهة مع الارهابيين في الجزء الجديد. الذي تنطلق أحداثه من الخارج وتحديداً لبنان،

2- زلزال

يعود من خلاله الفنان محمد رمضان للدراما التليفزيونية بعد غيابه في العام الماضي بسبب انشغاله بتأدية الخدمة العسكرية. وهو يشهد أيضاً عودة الفنانة حلا شيحة إلى التليفزيون في أول عمل فني يُعرَض لها بعد خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل. كتبه عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته منى عبد الغني، ماجد المصري، يوسف عثمان، نسرين أمين وحسام داغر.

وينتمي المسلسل للدراما الشعبية الاجتماعية من خلال محمد حربي الشاب الذي يولد مع زلزال 1992 ويفقد عائلته تحت انقاضه، فيبدأ رحلة كفاح يتعرض خلالها للعديد من المواقف الصعبة، فيما تدور الاحداث في منطقة العياط القريبة بأطراف القاهرة. علماً أنه من إخراج إبراهيم فخر وتنتجه شركة سينرجي وسيعرض عبر شاشات dmc, mbc1, العراقmbc



3- لمس اكتاف

يواصل من خلاله الفنان ياسر جلال خوض تجربة البطولة التليفزيونية للعام الثالث على التوالي، ويشاركه في البطولة كلاً من حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، ايمان العاصي، هبة عبد الغني، وسمر مرسي بالإضافة إلى المصارع كرم جبر الذي يخوض تجربة التمثيل بالدراما للمرةِ الأولى.

المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي تشكِّل مشاهد الإثارة جزءاً رئيسياً فيها. وهو من إخراج حسين المنباوي ومن تأليف هاني سرحان، ومن انتاج شركة سينرجي وسيُعرَض عبر عدة شاشات منها سي بي سي، أبو ظبي، والظفرة الإماراتية وتدور أحداثه حول أدهم المصارع الذي يجد نفسه متورطاً مع خلية اجرامية خلال رحلة بحثه عن نجل صديقه الذي تسبب بإصابته بالشلل في مباراة مصارعة بينهما قبل سنوات، علماً أنه يتعرّض للعديد من المواقف الصعبة خلال رحلته.







4- أبو جبل

يواصل من خلاله الفنان مصطفى شعبان تواجده في السباق الرمضاني، ويكرر فيه التعاون مع السيناريست محمد سيد بشير للعام الثاني على التوالي، فيما يتولى مهمة إخراج العمل أحمد صالح.

ذلك في المسلسل الذي يشارك في بطولته نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، صلاح عبد الله، محمد علي رزق، محمد دياب، حسن حسني، وسيُعرَض عبر شاشة قنوات اون بالإضافة إلى قناة دبي في الخليج والفضائية الاردنية.

تدور أحداثه حول "أبو جبل" وعائلته ونجله الأكبر الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان. وهو الشاب الذي يعمل مع والده ويكوّن ثروة طائلة وينجح في إكمال تعليم أشقائه. لكنه يتعرّض لصدمة في اشتعال النيران بمنزله ومقتل ابنيه وفقدان غالبية امواله، بالإضافة إلى وفاة شقيقه الاصغر.



5- البرنسيسة بيسة

تواصل من خلاله الفنانة مي عز الدين التواجد في السباق الرمضاني، وتدور أحداثه في إطارٍ اجتماعي كوميدي من خلال "بيسة" الفتاة الشعبية التي ترث قطعة أرض كان عليها نزاعاً بين رجل مسن عاش مهاجراً في ايطاليا وبين شويكار هانم وزوجها مما يدخلها في خلافات ومشكلات مرتبطة باختلاف مستوى التعليم والثقافة بينها وبين وعائلة شويكار هانم التي يحاول نجلها ان يتزوج "بيسه" من أجل الحصول على الارض.

وتقوم ببطولة المسلسل الفنانة القديرة بوسي، ويشارك فيه ايمان السيد، سامي مغاوري، محمد أنور، حسام داغر وهو من تأليف فاروق هاشم وإخراج أكرم فريد ومن انتاج شركة سينرجي.

Advertisements

6- الواد سيد الشحات

يواصل من خلاله أحمد فهمي تواجده في الدراما الرمضانية اعتماداً على الكوميديا. وتدور أحداثه حول سيد الشاب المكافح الي يتورط في مشكلة كبيرة مرتبطة بأسرته ما يدفعه لمحاولة الحصول على اموال لانهاء أزمة الأسرة الأمر الذي ستساعده فيه زوجته وشقيقه لنشاهد العديد من التفاصيل.

ويتعاون فهمي في المسلسل الذي سيُعرَض العمل على شاشة قناة dmc مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد التي تشاركه البطولة مع محمد عبد الرحمن وعدد من الفنانين الشباب منهم مصطفى بسيط وبيشوي طاهر، فيما يظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هيفاء وهبي، حميد الشاعري، اكرم حسني ولطفي لبيب.

7- بدل الحدوتة 3

تعود من خلاله دنيا سمير غانم للدراما التليفزيونية بعد غيابها في العام الماضي، وهو ينتمي لنوعية الأعمال المنفصلة بثلاث قصص منفصلة لكل قصة أبطالها وفريق عملها وهي تجربة تحاول من خلالها عدم تكرار ما حدث من مشكلات مط وتطويل في آخر تجاربها "في اللالاند".

ويشاركها في بطولته الفنانون شيماء سيف، عمرو وهبه، أحمد رزق، محمد قاسم، سارة عبد الرحمن ودلال عبد العزيز. علماً أنه من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن انتاج شركتي سينرجي ورزمانا وسيُعرَض عبر شاشتي سي بي سي وmbc4.



8- بركة

هو المسلسل المؤجل من العام الماضي للعرض في السباق الرمضاني الحالي. ولقد انتهى فريق عمله من تصويره خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقفٍ دام عدة شهور. يقوم ببطولته عمرو سعد مع هالة صدقي وكمال أبو رية، وكتبه محمد الشواف ومن إخراج محمود كريم.

تدور أحداثه حول بركة الشاب الذي يعيش في القاهرة قادماً من الصعيد. ويواجه مشكلة كبيرة مرتبطة باصحاب النفوذ لتعدد الأزمات بحياته. علماً أنه سيُعرَض على قناة سي بي سي داخل مصر وفي الخليج عبر شاشة ابو ظبي.

9- قمر هادي

تدور أحداثه في إطارٍ من التشويق والغموض من خلال شخصية زياد ابو المكارم رجل الأعمال الميسور مادياً والذي يتعرض لحادثة خلال سفره برفقة ابنته وزوجته ونشاهد بعدها العديد من المفاجآت حول حياته وعلاقاته ومصدر أمواله التي يتضح أنها ليست فقط من تجارة السيارات. فيما يواصل من خلاله الفنان هاني سلامة تواجده السنوي في الدراما الرمضانية.

يُذكر أنه من كتابة إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يسرا اللوزي، داليا مصطفى، مريم حسن، هاله فاخر ومؤمن نور. وهو من انتاج شركة سينرجي وسيعُرَض عبر مجموعة قنوات اون.