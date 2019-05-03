محمد رمضان يُشوّقُ جمهوره بصورة مع الفنان العالمي "فاندام"

القاهرة - لايف ستايل
فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة ظهر خلالها برفقة الفنان العالمي جان كلود فاندام، وكانا يرتديان أزياء "رعاة البقر".
ونشر محمد رمضان الصّورة على حسابه الخاص في "إنستغرام" وكانا داخل كواليس تصوير عمل جديد يجمعهما، دون الكشف عن أيّ تفاصيل.
وترك رمضان لجمهوره باب التوقعات، حيث أرفق الصور بتعليق مشوّق كتب فيه "هل أنتم مستعدون؟".
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وأكّدتْ مصادر إعلامية أنَّ رمضان وفاندام، يقومان بتصوير إعلان دعائيّ لصالح إحدى شركات الاتّصالات في مصر، وأنّ التّصوير يتمّ داخل مدينة الإنتاج الإعلاميّ في السادس من أكتوبر، على أنْ يتمّ عرضه خلال شهر رمضان المبارك.
يُذكر أنَّ محمد رمضان، ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتشارك في بطولته "حلا شيحة، ماجد المصري، ونسرين أمين، وغيرهم".
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