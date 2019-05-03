شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظاهرة جديدة.. "الجيم" بوابة النجوم للدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلفت استعدادات النجوم لأعمالهم الدرامية عن ذى قبل، وتتنوع طريقة كل ممثل عن الآخر فى استعداداته للشخصية التى يجسدها، منهم من يذاكر الورق ويحدد أبعاد وتفاصيل الدور، والآخر يعايش الشخصية مع من يشابهها فى الواقع، ومؤخرا انتشرت ظاهرة ممارسة النجوم للرياضة داخل صالات "الجيم" للوصول إلى الشكل الخارجى للشخصية إذا كانت تتطلب مشاهد "أكشن"، وينشر الفنانون بين فترة وأخرى صورًا أثناء ممارستهم للرياضة فى نوع جديد من الدعاية لأعمالهم المقبلة، وأصبحت العضلات المفتولة سمة نجوم مسلسلات رمضان 2019.

يواصل النجم ياسر جلال تحضيراته النهائية لمسلسله الجديد، والذى يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، بعدما استقر على اسم "لمس أكتاف" ليكون عنوانه، ونظراً لطبيعة العمل يتواجد "جلال" ما يقرب من 4 ساعات يومياً فى الجيم مع أحد كبار مدربى كمال الأجسام محمد أبو النجا، ويجرى تدريبات خاصة مع الأوليمبى العالمى كرم جابر، بطل العالم فى المصارعة الرومانى، خاصة أنه يظهر ضمن أحداث العمل فى دور مصارع سابق، وستكون مشاهد الأكشن بالحلقات مستوحاة من مباريات وحركات المصارعة.

ويظهر بطل العمل فى بعض المشاهد فى مرحلة الشباب والمراهقة، وهو يلعب مباريات المصارعة، ومع مرور الوقت وتركه لهذه الرياضة يعمل بالعديد من المهن الأخرى، التى ستكشفها أحداث العمل الملىء بعناصر المفاجأة والإثارة.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج محمد مشيش، وإخراج حسين المنباوى، ويجتمع صناع العمل الأربعة يوميا، للاستقرار على الخطوط العريضة حول أحداثه، فضلا عن بدء ترشيح جميع الفنانين المشاركين فى بطولة أحداث الحلقات.

يبدو أن الدور الذى تقدمه ياسمين عبد العزيز ، خلال دراما رمضان 2019 وتحديدا مسلسل "لآخر نفس"، يحتاج إلى لياقة بدنية من نوع خاص، حيث تقضى ياسمين عبد العزيز وقتا طويلا فى صالة "الجيم" لأداء بعض التمرينات والتدريبات البدنية.

تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها فى مسلسل "لآخر نفس"، الذى تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، حيث تجسد شخصية مهندسة معمارية تدعى "سلمى" تفقد زوجها النجم فتحى عبد الوهاب خلال الأحداث، وتظل ياسمين طوال الحلقات تبحث عن حل الألغاز التي تتعرض لها، وتتوالى الأحداث حتى تتهم فى قضية قتل لواء شرطة خلال الأحداث ويجسده الفنان مصطفى حشيش وتدخل السجن حتى يتم التحقيق معها.

وانتهى مخرج العمل حسام على من تصوير عدة أسابيع من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حالياً من أجل الانتهاء منه، خاصة أن المسلسل يحتوى على ديكورات مختلفة، وهو ما يجعل تفاصيل العمل كثيرة، لاسيما أن العمل تدور أحداث فى إطار التشويق والإثارة.

Advertisements

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.





يواصل النجم محمد إمام تدريبات شاقة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، للحفاظ على هيئته الجسدية لاستكمال تصوير مشاهده فى مسلسل "هوجان"، الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل.

ويجسد محمد إمام شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية التي يعيش فيها "هوجان"، ويعيش قصة وتتغير حياته ليصبح له شأن كبير فى الحياة الاجتماعية.

مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.





ويواظب النجم أمير كرارة على تمريناته الرياضية فى الجيم استعدادًا لمسلسل "كلبش 3" المقرر عرضه رمضان المقبل، وما زال فريق عمل المسلسل 20 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى النصف الأول من الشهر الكريم، خاصة أن العمل يحتوى على قدر كبير من التفاصيل والخيوط الدرامية، قد تجعل التصوير يستمر لوقت متأخر.