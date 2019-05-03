"إعلامي فاسد".. عمر زهران يكشف لمصراوي دوره في "بركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال المخرج عمر زهران، إنه يجسد دور إعلامي فاسد في مسلسل "بركة" المقرر عرضه في دراما رمضان، مشيرًا إلى أن سبب قبوله للدور اختلافه، ولم يلعب من قبل أدوارًا شريرة.

وأضاف زهران، لمصراوي، أن الشخصية التي يلعبها شخصية استغلالية لا تتوقف عن عمل أي شيء للوصول لأهدافها، وخلال أحداث المسلسل يخطئ مع فتاة وتحمل منه ويجبرها أن تُجهض نفسها، وهناك شريط إباحي له معها، يقع في يد بركة الذي يجسد دوره عمرو سعد، ويبتزه طوال المسلسل.

وعن دوره في فيلم الممر مع المخرج الكبير شريف عرفة، قال زهران، إنه يجسد شخصية قائد عسكري، متمنيا نجاح العمل خاصة أنه مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة.