محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حل الفنان خالد سليم وزوجته، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.
ونرصد في السطور التالية أبرز ما جاء في الحلقة.
- قابلت خيرية زوجتي في مناسبة خلال شم النسيم وسلمت عليها، لكن عاملتني بشكل سيئ وأدرات وجهها فقررت أن اتزوجها.
- قابلت زوحتي مرة أخرى بعدها في حفلة أخرى فقلت لها: "مش إنتي اللي اتنكتي عليا المرة اللي فاتت".
- تحدث خالد سليم باللهجة الكويتية، والمغربية والمصرية، كما قدم أغنية "قلبي معاك" للفنان الكويتى عبدالله الرويشد.
- ولدت في الكويت وتربيت في خيرها وعشت بها فترة من أفضل فترات حياتي.
- دراستي في الكويت جعلتني مُطلعًا على أكثر من ثقافة ولهجة.
- تعرضت لجراحة لإزالة كيس دهني في الأحبال الصوتية مؤخرا.
- امتنعت عن الكلام لمدة 20 يومًا بعد إجراء العملية الجراحية.
- وزني وصل إلى 124 كيلوجراما بسبب تناول الكورتيزون.
- غنى لزوجته خلال الحلقة أغنية "لكل عاشق وطن".
- أي جدال أو تحدي في البيت هي من تفوز به في النهاية
- أنا متسرع ومنفعل في قراراتي وهي أهدي وتأخد الأمور ببساطة.
- قالت خيرية إن والدتها هي الإعلامية مهرة راشد.
- قالت خيرية إن خالد يستعين برأيها في كل الأعمال الفنية التي تعرض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر "وزني وصل لـ124 كيلو وامتنعت عن الكلام 20 يومًا".. تصريحات خالد سليم في "معكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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