"وزني وصل لـ124 كيلو وامتنعت عن الكلام 20 يومًا".. تصريحات خالد سليم في "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل الفنان خالد سليم وزوجته، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.

ونرصد في السطور التالية أبرز ما جاء في الحلقة.

- قابلت خيرية زوجتي في مناسبة خلال شم النسيم وسلمت عليها، لكن عاملتني بشكل سيئ وأدرات وجهها فقررت أن اتزوجها.

- قابلت زوحتي مرة أخرى بعدها في حفلة أخرى فقلت لها: "مش إنتي اللي اتنكتي عليا المرة اللي فاتت".

- تحدث خالد سليم باللهجة الكويتية، والمغربية والمصرية، كما قدم أغنية "قلبي معاك" للفنان الكويتى عبدالله الرويشد.

- ولدت في الكويت وتربيت في خيرها وعشت بها فترة من أفضل فترات حياتي.

- دراستي في الكويت جعلتني مُطلعًا على أكثر من ثقافة ولهجة.

- تعرضت لجراحة لإزالة كيس دهني في الأحبال الصوتية مؤخرا.

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- امتنعت عن الكلام لمدة 20 يومًا بعد إجراء العملية الجراحية.

- وزني وصل إلى 124 كيلوجراما بسبب تناول الكورتيزون.

- غنى لزوجته خلال الحلقة أغنية "لكل عاشق وطن".

- أي جدال أو تحدي في البيت هي من تفوز به في النهاية

- أنا متسرع ومنفعل في قراراتي وهي أهدي وتأخد الأمور ببساطة.

- قالت خيرية إن والدتها هي الإعلامية مهرة راشد.

- قالت خيرية إن خالد يستعين برأيها في كل الأعمال الفنية التي تعرض عليه.

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