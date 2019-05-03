أنجيليكا هيوستن: أوبرا وينفري تحمل الضغينة لي منذ 33 عاما

متابعة بتجـــــــــــرد: ادعت الممثلة الأمريكية أنجيليكا هيوستن أن مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، تحمل ضغينة لها منذ عام 1986، وذلك بعدما تغلبت عليها، كأفضل ممثل مساعد في هذا العام.

وبحسب ما قالته هيوستن، ونشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنها فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في Prizzi’s Honor، وهو فيلم من إخراج والدها جون هيوستن، وبطولة جاك نيكلسون، صديقها في ذلك الوقت، حيث رشحوا جميعا للأوسكار ولكنها كانت الفائزة الوحيدة من بينهم.

وأضافت أن وينفري حينها كانت مرشحة لدورها، في فيلم The Color Purple، حيث كان أول ظهور لها خلاله، ولكنها هي من فازت بالجائزة.

وأشارت إلى أن اللقاء الوحيد الذي جمعها بأوبرا كان حفل جوائز الأوسكار، حيث كانت هيوستن تتحدث مع كلينت إيستوود، واقترب أوبرا منهم، لكنها عندما اقتربت منها فوجئت بأوبرا تستدير وتعطيها ظهرها، فقالت “هكذا فجأة واجهت مؤخرة رأس أوبرا”.

ولفتت إلى أنها معجبة بأوبرا كثيرا والتي اتخذت الكثير من الخطوات الكبيرة في حياتها، ولكن أوبرا لم تعلق على مزاعم هيوستن.

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وتحدثت وينفري عن تلك الليلة مرة واحدة في عام 2012، وقالت حينها إنها تعاني من خلل في خزانة الملابس، وأنها كانت واحدة من أفظع الليالي في حياتها، وأنه لو تم إعادة الليلة ستغير ملابسها.

يذكر أن The Color Purple ، الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، تم ترشيحه لجوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل صورة وأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة، لكنه لم يفز في أي فئة.

ويروي الفيلم قصة فتاة أمريكية، من أصل أفريقي، تعاني من الإيذاء في أوائل القرن العشرين، ولكن تساعدها اثنين من صديقاتها.

أما Prizzi’s Honor فهو فيلم دراما كوميدية من بطولة نيكلسون وهيوستن وكاثلين تيرنر.