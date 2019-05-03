جان يامان يرد على الإنتقادات ويكشف تفاصيل جديدة عن “الطائر المبكر”

متابعة بتجـــــــرد: ردّ الممثل التركي جان يامان، بطل مسلسل “الطائر المبكر” على الهجوم الذي يتعرّض له المسلسل بعد عرض الإعلان الدعائي للحلقة التي ستعرض مساء السبت.

ومن خلال تعليقات بعض جمهور المسلسل، كان واضحاً عدم رضا المشاهدين على التغييرات التي طرأت عليه من حيث شكل جان، ومضمون العمل.

فعلّقت إحدى المتابعات على المشهد التشويقي للحلقة ال 40 الذي نشره جان عبر صفحته على إنستغرام وقالت: “لقد دمّرتم المسلسل الذي نستمتع بمشاهدته”. ليرد جان عليها قائلاً: ”يا أرواحي، لكي يعود المسلسل لحلقاته الممتعة، يجب أن يحدث اشياء مختلفة مجدداً ويحدث انفصال كهذا”.

وتابع :“من الطبيعي جداً عندما تكون مدّة عرض المسلسل طويلة ان ينتقل إلى أحداث جديدة وأماكن مختلفة، لا تحكموا على شيء قبل أن تروه”. وأضاف:“غنها حلقات انتقاليّة، لا يمكن أن تكون مدة الحلقة 150 دقيقة وكلها كوميديا، لكي يجدث هذا يجب أن يتم خلق أشياء جديدة، من الممكن ان لا يعجب الجميع بهذا، ولكن أنا متأكد أن الأداء سيعجبكم، مع حبي”.

وفي تعليق آخر قالت إحدى المعجبات: “قلنا أنها حكاية عن الحب والكوميديا ولكن تحوّلت لدراما، يوجد دراما كافية في حياتنا، نحن نحب مرحك، نحن حزينين”. فأجابها جان: “هل يمكن للحب أن يكون بلا دراما يا روحي؟ القليل من الدراما ثم الكوميديا مجدّداً، برأي يجب أن تشاهدي”.