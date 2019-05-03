مي سليم تكشف لـ"العين الإخبارية" سبب غيابها عن الدراما المصرية

قالت الفنانة الأردنية مي سليم، إنها تخوض تجربتها الأولى في الدراما اللبنانية بالمشاركة في بطولة مسلسل "صانع الأحلام" للمخرج محمد عبدالعزيز، إلى جوار الفنان مكسيم خليل، وإنها تقدم خلاله دور فتاة طيبة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قالت مي سليم إنها لم تتعمد الغياب عن الدراما المصرية هذا العام، ولكن كل الأعمال التي عُرضت عليها لا تشكل إضافة لرصيدها الفني، لذا فضّلت الانسحاب والغياب.

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وعن الفرق بين الدراما اللبنانية والمصرية من وجهة نظرها، قالت "سليم": إن لكل منها خصوصيتها وجمالها، وأن كل ما يعنيها هو الدور الجيد، معتبرة أن تنوع الفنان مهم جداً لتحقيق التميز والإبداع.



وفيما يخص السينما، قالت مي سليم: "انتظروني في موسم عيد الفطر في فيلم (محمد حسين) مع النجم محمد سعد، حيث أجسد دور مديرة فندق تقع في حب البطل".



وقالت مي: إن الفيلم "لايت كوميدي"، متوقعة نجاحاً كبيراً له، ومعتبرة أن العمل بمثابة خطوة جيدة في مشوارها الفني، بعيداً عن تكرار الشخصيات.