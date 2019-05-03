شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة "أم التنانين" لمشاهدة الحلقة الخامسة من Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت النجمة إيميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" وبلقب "أم التنانين" جمهور محبي مسلسل Game of Thrones الذي يعرض حاليًا علي شبكة HBO، أن يشاهدوا الحلقة الخامسة من المسلسل علي أكبر شاشة يستطيعون الحصول عليها، مشيرة الي أن الحلقة الثالثة من المسلسل تم تصويرها في 55 يوما وأنها تعتبر الأطول في السلسلة لان مدتها الزمنية 82 دقيقة.

جاء ذلك خلال لقائها مع جيمي كاميل حيث ظهرت كلارك بإطلالة ساحرة وبراقة حيث ارتدت بلوزة مطرزة سعرها 654 جنيها إسترلينيا من بيت أزياء Martin Grant.

المسلسل الشهير game of thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، مايسى ويليامز.