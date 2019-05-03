شاهدوا جليلة المغربية بعد وفاة راغد قيس: أهلنا ربونا احترام حرمة الميت وأهله يا عديمات الإنسانية

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 08:50 صباحاً - جليلة تقصف نادين نسيب نجيم وغيرها من الفنانات بعد وفاة راغد قيس :أهلنا ربونا احترام حرمة الميت وأهله والميت له حرمة يا عديمات الإنسانية



وكانت قد كشفتْ الفنانة اللبنانيّة، نادين نسيب نجيم، عن علاقتها بالصّحفيّ اللبنانيّ الرّاحل، راغد قيس، قالت نادين: “راغد الله يرحمه أكتر حدا قاسى عليا.. يعني دق بقصص كتير مؤذية.. دق بالعيلة والعرض ما خلا شي”.

واستكملتْ: “بمطرح ما عملت أي رد فعل.. تركت الأشياء، ضل سنة واتنين وتلاته ينتقدني.. بعدين فوت أنا على المستشفى بعتلي بوكيه ورد وشكرته”.

وتابعتْ نادين: “وبعدين لما توفي أبي عزاني.. فتلقيت هادا الشي بشكل إيجابي وما فتحت الموضوع.. غير قلتله كلمة واحدة، أنت بتقسى كتير على الناس جرب تكون ألطف”.

وكان خبر وفاة الشّاب راغد قيس، المسؤول عن صفحة شرطة المشاهير في إنستغرام، وتويتر، قد أثار صدمة في الوسط الفنيّ، حيث عبّر عدد من المشاهير، عن صدمتهم بهذا الخبر، بالرّغم من تعرّضهم للسّخرية، والانتقاد اللّاذع من قبله، في بعض منشوراته.