مراسلة لبنانية لوزير الصحة: نذلينا ذلة الكلاب وما كنت ترد علينا.. فتح تحقيق في وفاة “راغد قيس” صاحب حساب “شرطة المشاهير”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 08:50 صباحاً - كتبت الصحافية اللبنانية زهراء فردون صديقة الراحل راغد قيس عبر حسابها على فيسبوك: “إلى وزير الصحة: مرحبا أنا زهراء فردون صحافية. صرلي فترة عم جرب إحكيك أو إحكي حدا من مستشارينك.

أنا رفيقته لراغد اللي توفى امبارح… وخض الرأي العام… راغد وصاني إحكي معك شخصيا.. إحنا نذلينا ذلة الكلاب قدام المستشفيات وما كنت ترد علينا… لأنك فعلا وزير” ، تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا، مما أدى إلى رد المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني ،جميل جبق، وأكد المكتب الإعلامي أنه “لم يتلق أي اتصال من أي شخص في قضية الشاب المتوفى،راغد قيس، وكذلك مستشاريه، أو أعضاء مكتبه، وبالتالي، لم يكن أي منهم على علم”.وتابع المكتب الاعلامي: “بعد الاتصال مطولاً بالإعلامية التي قامت بحملة فيها جملة مغالطات جوهرية، تبين أنها كانت تحاول الاتصال منذ نحو الشهر على رقم خاطئ، حيث أن الرقم لمستشار إعلامي سابق لوزير الصحة السابق غسان حاصباني، وليس على الرقم أي من المستشارين الحاليين، مع العلم أن رقم المستشار الإعلامي الحالي موجود لدى كل القنوات التلفزيونية وعدد كبير من الصحافيين”.

وختم: “إن الوزير جبق سيفتح تحقيقاً بالحادث الذي حصل وأسبابه، لاستبيان الأمور بعد جمع التقارير والإفادات ذات الصلة، بهدف اتخاذ الإجراء المناسب في حال ثبوت جرم تقصيري من أحد المديرين في الوزارة، أو في المستشفيات”.