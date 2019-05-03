متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لسرقة حسابها على الإنستغرام منذ أكثر من 24 ساعة، حيث قام أحدهم بقرصنته وتغيير كافة المعلومات الموجودة عليه.
يُحاول فريق نجيم التقني استعادة الحساب الذي يُتابعه أكثر من 7.2 مليون شخص من خلال التواصل مع إدارة الإنستغرام، إلاّ أنّها لم تتمكن لغاية الساعة من استعادته.
نادين بدورها قامت بحماية حسابها على تويتر الذي بات طريقتها الوحيدة للتواصل مع جمهورها، حيث كشفت من خلاله أنّها تعرّضت للسرقة، لكي يبقى الجمهور حذرًا.
وكتبت نادين عبر تويتر: ” حسابي ما زال مقرصنًا ولكنني كشفت اسم الفاعل..الله كبير”.
كانت هذه تفاصيل خبر قرصنة حساب نادين نسيب نجيم على الإنستغرام..وهي تردّ: “الله كبير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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