لبنان وتشيلي واليابان ونيجيريا ضيوف شرف أيام قرطاج السينمائية

كشف نجيب عياد، المدير العام لأيام قرطاج السينمائية، عن اختيار 4 دول كضيوف شرف للاحتفاء بها في الدورة الـ30 للمهرجان، وهي: لبنان عن الدول العربية، ونيجيريا عن أفريقيا، واليابان عن آسيا، وتشيلي عن أمريكا اللاتينية، موضحاً أنه سيتم عرض مجموعة من أحدث إنتاجات هذه الدول ضمن فعاليات المهرجان.



وقال عياد في بيان، الخميس، إنَّ اختيار هذه الدول يرجع لطبيعة المهرجان الذي ينفتح على 3 قارات هي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب حرصه على البعد العربي.

وأكد أنَّ المهرجان عاد خلال الـ3 سنوات الماضية لثوابته التي أنشئ من أجلها، وكونه مهرجاناً عربياً أفريقياً ذا بعد ثلاثي القارات.

وكانت إدارة مهرجان قرطاج أعلنت عن تعديل موعد الدورة المقبلة، لتنعقد خلال الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بدلاً من الموعد السابق الذي تمَّ الإعلان عنه من 2 حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني لتزامن الموعد القديم مع حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما بدأ المهرجان من الأربعاء وحتى 15 أغسطس/آب تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الجديدة.