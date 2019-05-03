نادين ن. نجيم تتعرض للسرقة… وتعلّق: “الله كبير”

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لسرقة حسابها على انستغرام منذ أكثر من 24 ساعة، حيث قام أحدهم بقرصنته.

ويُحاول فريق “نجيم” التقني استعادة الحساب الذي يُتابعه أكثر من 7.2 مليون شخص من خلال التواصل مع إدارة الإنستغرام، إلاّ أنّها لم تتمكن لغاية الساعة من استعادته.

نادين بدورها قامت بحماية حسابها على تويتر الذي بات طريقتها الوحيدة للتواصل مع جمهورها، حيث كشفت من خلاله أنّها تعرّضت للسرقة، لكي يبقى الجمهور حذرًا. وكتبت نادين عبر تويتر: ” حسابي ما زال مقرصنًا ولكنني كشفت اسم الفاعل..الله كبير”.