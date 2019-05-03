شكرا لقرائتكم "هايبرلوب" كوميديا ساخرة تجمع الزهراني وحبيب الحبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل الفنان السعودي أسعد الزهراني نجاحاته بالأعمال الكوميدية، ليطل هذا العام من جديد وعبر شاشة mbc بمسلسل كوميدي ساخر، تتنوع فيه الصور والأمكنة والأزمنة، ويصور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، ويحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها المختلفة، عبر سلسلة من الفقرات، التي تتخللها مشاهد غنائية في قالب كوميدي.

العمل يأتي تحت مسمى "هايبر لوب" وهو للكاتب خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، ويجمع بين حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، ويضم عددا من الأسماء منهم عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، النجمة شمس، ونجوم السوشيال ميديا الشباب علي الحميدي، عبد العزيز الشهري، محمد القس، وهو من تأليف ورشة من الكتاب تضم سامي الفليح، أماني السليمي، محمد الفهادي، عبدالله الوليدي، أسامة القس، إسماعيل المباركي.

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العمل يعمل على تجسيد المواقف الكوميدية القصيرة والسريعة الضاحكة، انطلاقاً من مبدأ الكوميديا للكوميديا، من خلال سعيه إلى رسم البسمة على وجوه المشاهدين، ويقدم اسكتشات متنوعة تتضمن فقرات غنائية تحاكي الواقع بشكل كوميدي.

ويؤكد المشرف العام على العمل خلف الحربي، والمشرف العام على الحلقات، أن "هايبرلوب" يقدم شكلاً مختلفاً في ثوب جديد من الكوميديا القائمة على اسكتشات قصيرة وعلى شخصيات وكاراكتيرات شبه ثابتة، تقدم ملامح مختلفة للمجتمع بطريقة خفيفة ومحببة للمشاهد.

من جانبه، قال المخرج أوس الشرقي: "إننا عمدنا لفت نظر المشاهدين بطريقة السهل الممتنع، لأن العمل كوميدي خفيف ثري بأفكاره، وهو ما سيلمسه الجمهور حلقة بعد أخرى في شهر رمضان".