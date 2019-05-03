شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تصور "البرنسيسة بيسة" 18 ساعة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة مى عز الدين مشاهدها فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بشكل يومي فى ديكور مدرسة لعدد ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة، ويكثف المخرج أكرم فريد عدد ساعات التصوير لإنهاء التصوير فى فترة وجيزة ومن المفترض أن تنتهى من التصوير فى الأسبوع الأول من شهر رمضان.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.

وتصدر برومو المسلسل قائمة ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الثانى فى قائمة "المحتوى الرائج"، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من قبل شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".