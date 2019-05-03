شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستكمل تصوير "بدل الحدوتة 3" حتى آخر شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر النجمة دنيا سمير غانم فى تصوير مشاهدها بمسلسل "بدل الحدوتة 3" المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل، حتى أواخر شهر رمضان المقبل، وتواصل التصوير فى الديكورات المخصصة للعمل مع المخرج خالد الحلفاوى.

وبدأ مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، وهى إنتاج سينرجى وهشام جمال، ومن المقرر أن يعرض بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

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يذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره بعد ذلك إلى "بدل الحدوتة تلاتة" حيث تقدم دنيا 3 حكايات منفصلة كلاً منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كلاً من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.