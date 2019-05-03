ندى بسيوني تنعي لاعبة الأهلي نور كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تنعي بها نور أحمد كمال، لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي. وكتبت ندى: "خالص التعازي لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأسرة الرياضة في وفاة اللاعبة نور أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها واصدقائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وأصدر النادي الأهلي بيانًا نعى فيه اللاعبة، وجاء كالتالي: "رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور لها -بإذن الله- نور أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات التي وافتها المنية اليوم الخميس، داعين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".​

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