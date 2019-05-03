بالأحمر.. 8 صور جديدة لبلقيس فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، 8 صور جديدة من أحدث حفلاتها، التي أحيتها مؤخرا.

وظهرت بلقيس، في الصورة بإطلالة جديدة ومميزة، مرتدية فستانًا أحمر طويل، مع شعر بني طويل.

يذكر أن الفنانة بلقيس أحيت في 4 أبريل الجاري، حفلا غنائيا مع والدها المطرب أحمد فتحي بمركز جابر الثقافي بدار الأوبرا في دولة الكويت.