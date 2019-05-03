79 مهنة ممنوعة عن المرأة الروسية مزاولتها.. إكتشفها!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 06:54 صباحاً - صرح فاليري كورج، مسؤول رفيع في وزارة العمل الروسية قائلا، إن “ظروف العمل تتحسن في كثير من القطاعات، وهذا سبب جيد لإزالة تلك القيود”، في إشارة إلى المهن التي تمنع النساء من مزاولتها.

وينص التعديل الجديد على السماح للنساء بالعمل في 377 مهنة كانت ممنوعة عليهن سابقا، وذلك بدءا من عام 2020، في حين رحبت الشركات والنقابات والوكالات الحكومية بهذه الخطوة.

وسيسمح للنساء ال​روسيا​ت في إطار هذه التعديلات، بقيادة الطائرات المدنية والقطارات، وكذلك الآليات الثقيلة للإنشاء والبناء، كما ستفتح لهن شواغر جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية.

ومع السماح للنساء بالعمل في 377 مهنة جديدة، تبقى 79 مهنة محظورة عليهن، منها تلك التي تتطلب جهدا جسديا هائلا، حيث ستبقى للعمال الرجال فقط، منها: مكافحة الحرائق، العمل في المناجم، الغطس، وغيرها.

وأكد كورج أن السلطات ستستمر في تقليص لائحة المهن المحظورة، حتى لا يبقى فيها سوى المهن التي تهدد جديا قدرة النساء على الإنجاب.