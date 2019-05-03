شاهدوا احمد سعد في تصريح ناري وصادم يثير ضجة واسعة بعد انتقاده اللاذع لطليقتيه

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 06:54 صباحاً - يبدو أن الفنان ​أحمد سعد​ ما زال منزعجاً من طليقتيه ​ريم البارودي​ و​سمية الخشاب​ وذلك عائد لتصريحاتهما بعد طلاقهما منه، وقد عبر عن الموضوع من دون أن يسميهما وذلك خلال ظهوره في إعلان البرومو الخاص بالموسم الثالث من برنامج ​شيخ الحارة​ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبي وسيعرض في شهر رمضان على قناة ​القاهرة والناس​ المصرية.



وقد ظهر أحمد سعد وهو ينتقد من تتحدث عن زوجها بعد انفصالها عنه، ملمحاً إلى أن العلاقة بين الرجل وزوجته لا يجب أن تخرج للعلن حتى لو حدثت أي خلافات وأن على المرأة أن تتكتم على ما يدور بينها وبينه في إشارة واضحة إلى طليقتيه ريم البارودي وسمية الخشاب اللتان تحدثا بمجرد إذاعة البرومو الخاص ببرنامج “شيخ الحارة” الموسم الثالث حتى أحدث الفنان أحمد سعد ضجة بتصريحه الناري، الذي عرض، والذي اعتبره الكثيرون رسالة واضحة لزوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب اللتين تحدثا عن خلافاتهما معه في العلن بعد انفصالهما عنه حيث قال :”الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام”.