شاهدوا عشيقة جوني ديب الجديدة تهرب منه وتحتمي بوالدها

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 06:54 صباحاً - بعد انتشار خبر علاقة النجم العالمي ​جوني ديب​ براقصة روسية تدعى ​بولينا غلين​ والتي أقامت فترة في فيلته، كشف النقاب مؤخراً أنها تركته وهربت عائدة إلى موطنها روسيا https://cdn00.vidyomani.com/c/2/1/8/qa458yoeg72m/index.htmlفقد أفادت صحيفة ميورو البريطانية بأن الراقصة الحسناء الشابة شوهدت في سان بطرسبورغ حيث أقامت في منزل والدها غينادي غلين الذي ساعدها في الاختفاء من الصحافيين بعد متابعتهم لها إثر انفضاح خبر علاقتها بـ ديب”.

وقد رفض والد غلين الإدلاء بأي تصريح بشأن حياة ابنته الشخصية، موضحاً أنه “لا يريد مناقشة هذا الموضوع دون أن تسمح له ابنته بذلك”.

وكانت ترددت أخبار أن علاقة حب تجمع بين النجم المشهور والراقصة الروسية قد تؤدي إلى زواج وهي كانت تعيش في لوس أنجلوس منذ عامين وتعرف عليها جوني ديب في إحدى السهرات وكان حريصاً على كتمان معلومة سكن حبيبته عنده عن كل من يزوره.

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