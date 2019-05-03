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كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 06:54 صباحاً - خرجت الممثلة رغدة عن صمتها واختارت أن تطمئن محبيها عن وضعها الصحي بعد إصابتها بوعكة صحية حيث كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن الأمر وذلك خلال استضافة رغدة في حلقة من برنامج “شيخ الحارة” في جزئه الثاني المقرّر عرضها في شهر رمضان حيث نشرت وهبة صورة من الكواليس قبل ثلاثة أيام، مشيرةً إلى أن الحلقة معها ستكون حافلة بالأسرار التي لم تُنشر بعد.
ونفت رغدة الأخبار التي انتشرت حول تعرّضها لوعكة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها لم تصب إلا ببعض الإرهاق، وقالت في تصريحات صحافية :”حالتي الصحية جيدة للغاية، وأنا الآن أمضي فترة استجمام وراحة قبل دخول شهر رمضان الكريم، ربما أكون قد أصبت بالإرهاق والاجهاد نتيجة تغيّر الطقس والحالة الجوية، ولكنني بخير ولا يوجد وعكة صحية طارئة”.
وأضافت رغدة: “كنت قد أجريت منذ أيام تحاليل طبية للقلب بالقاهرة، وحالتي جيدة. ومنذ أيام سجّلت حلقة تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها التلفزيوني ومن المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان الكريم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الوعكة الصحية.. رغدة تتحدث للمرة الأولى عن حالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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