شاهد.. نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 05:50 صباحاً - أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حلقة خاصة في ختام هذا الموسم من برنامج ” لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد.

وكعادتها تتميز نانسي بإطلالتها الأنيقة وخفّة ظلّها، فتميّز الحوار بصراحته واللحظات العفوية، ومنها غناء نانسي عجرم على طريقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن المقابلة.

إذ طلب هشام حدّاد من نانسي عجرم أن تغنيّ لهيفاء وهبي فاختارت أغنية “قالولي عنو كلام”، وأشعلت مسرح لهون وبس.