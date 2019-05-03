كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 05:50 صباحاً - أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حلقة خاصة في ختام هذا الموسم من برنامج ” لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد.
وكعادتها تتميز نانسي بإطلالتها الأنيقة وخفّة ظلّها، فتميّز الحوار بصراحته واللحظات العفوية، ومنها غناء نانسي عجرم على طريقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن المقابلة.
إذ طلب هشام حدّاد من نانسي عجرم أن تغنيّ لهيفاء وهبي فاختارت أغنية “قالولي عنو كلام”، وأشعلت مسرح لهون وبس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.