شاهد.. حسن نصرالله يعترف: “أكره الملك سلمان من اعماق قلبي ولكن”!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 05:50 صباحاً - اعترف حسن نصر الله، الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، بكرهه الشديد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال حسن نصرالله، في كلمته التي القاها مساء امس في ذكر مقتل احد قادة حزبه، “أنا لا احب الملك سلمان وانا اكرهه من اعماق قلبي بس انا واسمع لترامب حرقني قلبي عليه”.

من ناحية اخرى، استنكر نصرالله المليارات التي تدفعها السعودية ثمنا للسلاح الامريكي قائلا “ما في في شيء اسمه السعودية وشعب السعودية في شعب شبه الجزيرة العربية وهذه الاموال ملك هذا الشعب وملك هذه الامة وملك عام للمسلمين “، حسب تعبيره.