فن ومشاهير

حلا شيحة ليست الأولى: فنانون أخفوا طلاقهم عن الإعلام

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لم تكن حلا شيحة الفنانة الوحيدة التي حرصت على إخفاء خبر طلاقها عن وسائل الاعلام، بل سبقها فنانون فضلوا إبقاء أخبار انفصالهم عن شركاء حياتهم سراً لفتراتٍ وأسبابٍ متفاوتة قبل أن يكشفوا عنها أو يكشفها الإعلام. علماً أن ""الخليج 365"" انفردت بإعلان خبر طلاق "شيحة" الشفهي في انتظار توثيق أوراقه الرسمية. وأشارت إلى أنها اتفقت مع طليقها على تفاصيل علاقتهما بعد الإنفصال خاصةً لجهة المناوبة في حضانة أبنائهما.

 

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ياسمين عبد العزيز
أخفت خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لمدة عامٍ كامل نشرت خلاله صوراً تجمعهما للتأكيد على أن الحياة الزوجية بينهما مستمرة. لكنها عادت وحذفتها لاحقا ًمن صفحتها على انستغرام، بعدما أعلنت خبر طلاقهما بالتزامن مع تسريبات أخبار زواجه من الفنانة ريهام حجاج التي أعلن بدوره زواجه الرسمي منها بعد تكرار ظهورهما معاً في أكثر من مناسبة ومكان. 

 

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أحمد السعدني
أخفى الفنان أحمد السعدني خبر طلاقه من والدة أبنائه لفترة، قبل أن يُصرِّح به في أحد اللقاءات الاعلامية.

 

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غادة عادل 
انفصلت عن زوجها مجدي الهواري قبل عام من إعلان الخبر في أحد اللقاءات الصحافية. حيث أكدت أنها رفضت الإفصاح عن الخبر في البداية باعتباره شأناً عائلياً خاصاً بها، وبقصد مراعاة شعور أبنائهما الخمسة.

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نادية رشاد
أخفت الفنانة نادية رشاد خبر انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني لفترة قبل أن تضطر لإعلانه خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بسبب تكرار الأسئلة الموجهة لها عن زوجها وعلاقتهما. فيما أكدت أن قرار الإنفصال جاء ودياً وبالتراضي بعد زواج ابنائهما.

 

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ياسمين صبري
أخفت الفنانة ياسمين صبري خبر زواجها وأحاطت حياتها الشخصية بسياج من السرية، قبل أن تفاجِئ الجميع بإعلان خبر الطلاق بعد نحو شهر من حدوثه، وبفترة زمنية لم تكن بعيدة عن توقيت إعلان ارتباطها من رجل لم تكشف هويته للإعلام.

 

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ساندي 
كشفت الفنانة ساندي خبر طلاقها من زوجها ووالد ابنها حازم كنانة بعد نحو 4 شهور من حدوث الإنفصال. حيث أعلنت الخبر خلال لقاء تليفزيوني.

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