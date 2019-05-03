شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. فرقة إيجيبشان بروجكت تشدو بروائع الفلكلور فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة إيجيبشان بروجكت لإحياء آخر حفلاتها الغنائية قبل انطلاق موسم سهرات رمضان، وذلك عبر سهرة من روائع الفلكلور والصوفية يحتضنها مسرح كايرو جاز فى العجوزة، وذلك فى العاشرة والنصف مساء غدا السبت.

وحفرت إيجيبشان بروجكت اسمها فى ساحة المزيكا البديلة بمصر بتقديمها مزيجا غنائيا بين روح الفلكلور المصرى الأصيل ولمسة من سحر الصوفية عبر أشهر أغانيها "سقانى الغرام كأسًا من الحب صافيًا" و"منين أجيبك" و"صوفى"، وأطلت الموسم الرمضانى الماضى عبر أغنية "بختك كده يا جدع".