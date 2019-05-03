"روتانا" تنشر صورة للملك سلمان والفنان محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع تويتر، صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، مع المطرب السعودي الكبير محمد عبده. وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: "لقطة أبوية حانية لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين سلمه الله بكل تواضع يستمع لفنان العرب محمد عبده يعكس تلاحم القائد المحبوب بشعبه ". وحضر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، نهائي كأس خادم الحرمين بين اتحاد جدة والتعاون، في استاد الملك فهد الدولي (ملعب الدرة)، برفقة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس. ​

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