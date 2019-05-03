بسبب فيلم الممر.. مريم أمين توجه رسالة لأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مريم أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم الممر.

وكتبت مريم: "معنديش شك إنه هيكون فيلم محترم قوي ومختلف عن فترة مهمة وحساسة في حياة جيشنا العظيم، وكفاية إنه من إخراج الكبير شريف عرفة وبطولة النجم أحمد عز، ومجموعة كبيرة من النجوم أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، وطبعا الجميلة المتمكنة هند صبري".

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وأضافت مريم: "انتظروا الممر، فيلم العيد إن شاء الله، ألف مبروك مقدما يا أحمد، وإن شاء الله يكون خطوة نجاح جديدة وكبيرة، وإيراداته تكسر الدنيا، بإذن الله".

يُذكر أن فيلم "الممر" من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار ومحمد جمعة ومحمد فراج، وهند صبري ضيفة شرف، ويُعرض في شهر يونيو، مع ذكرى نكسة يونيو 1967.

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