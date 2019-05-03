شاهد.. ياسر جلال يكشف كواليس شخصيته في "لمس أكتاف"

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة جماعية لكل أفراد العمل، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية مصارع اسمه أدهم عبدالجابر، رجل بسيط من الناس،

يقوم بعمل إنساني نبيل يتسبب بوقوعه في مشكلة كبيرة جدًا.

من جانبها قالت الفنان إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج

"القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم"، إنها تجسد شخصية فتاة اسمها "غادة" تحمل صفات مختلفة، تكون في بعض الوقت طبيعية والبعض الآخر تعاني من اضطرابات نفسية، لافتة إلى أن هناك حالة صداقة تجمع أفراد المسلسل.