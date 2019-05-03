شاهد.. ياسر جلال يكشف كواليس شخصيته في "لمس أكتاف"

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة جماعية لكل أفراد العمل، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية مصارع اسمه أدهم عبدالجابر، رجل بسيط من الناس،يقوم بعمل إنساني نبيل يتسبب بوقوعه في مشكلة كبيرة جدًا.
من جانبها قالت الفنان إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج
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