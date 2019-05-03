الفنانة الخليجية شجون الهاجري تكشف تفاصيل شخصيتها في "عذراء" (فيديو)

كشفت الفنانة الخليجية شجون الهاجري، تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عذراء" المرتقب عرضه في السباق الرمضاني الحالي.





وقالت في تصريحات خاصة لقناة "إم بي سي " إن المسلسل درامي بحت يتحدث عن الإهمال الأسري وكيفية تأثيره على الطفل.

وأوضحت إنه يتحدث كذلك عن السجينات ويتطرق إلى كم المعاناة التي يتعرض لها، لافتة إلى أن القصة من وحي الخيال.

وأشارت إلى أم المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والخليح وهو من إخراج محمد القفاص.