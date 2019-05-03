الموت يفجع هيفاء وهبي في اعز اصدقائها!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 03:54 صباحاً - عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها لوفاة احد اصدقائها المقربين والذي اكتفت بنشر صورته تحديد اسمه الاول دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فقد نشرت هيفاء وهبي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لصديقها وعلقت قائلة: “سنفتقد ابتسامتك المشرقة وضحكاتك ونكاتك وسنتعتز بكل الاوقات التي قضينها معا كل تلك السنوات”.

واضافت هيفاء وهبي: “ستبقى دائما في افكارنا وصلواتنا ارقد بسلام صديقي اليكس”.