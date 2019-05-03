رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بابنتها “تمارا”.

رضوى ظهرت في مقطع الفيديو وهي تسأل ابنتها عن اسمها بالكامل، فردت الطفلة: “تمارا رضوى الشربيني”، فضحكت رضوى وقالت لها أن الإجابة غير صحيحة، وأعادت عليها السؤال، فردت ابنتها بنفس الرد.

جمهور الإعلامية المصرية عبروا عن استيائهم من رد فعلها، وعدم التصحيح لابنتها، وتجاهلها لذكر اسم والدها، ونصحوها بإبعاد ابنتيها عن أي خلافات بينها وبين زوجها السابق والد ابنتيها.

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وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

وتابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، وبعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.

وتحدثت عن الهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب برنامجها، مؤكدة أن أكثر شيء أزعجها في هذا الهجوم هو التجريح في طليقها ووالد ابنتيها، حيث أشيع أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويهينها، لافته إلى أن هذا الأمر غير صحيح لأنها كانت متزوجة رجل محترم وستظل تحترمه طوال حياتها.